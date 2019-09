25 septembre 1657: Louis XIV visite la synagogue de Metz

À en croire la remarque laconique des auteurs de l’Histoire générale de Metz, dom Jean-François et dom Nicolas Tabouillot, publiée en 1775, Louis XIV « aimait » notre ville. Mais ne nous y trompons pas : la nature du royal sentiment est moins l’amour de ses habitants que l’attachement ferme et jaloux à l’égard d’une ville dont la possession (officielle depuis 1648) sert la politique européenne de la France. C’est sans doute pour cela que le roi y vient à six reprises entre 1657 et 1683, à la fois pour maintenir la fidélité de Metz à la monarchie, et pour s’assurer que la cité sera bien défendue et tiendra son rôle.