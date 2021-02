26 août 1896: le cinéma arrive à Metz

Le 22 mars 1895 avait lieu à Paris la première représentation cinématographique de Louis Lumière, devant quelque deux cents spectateurs : le film projeté avait été tourné quelques jours plus tôt, et représentait la sortie de l’usine Lumière à Lyon. Durant l’été suivant, Louis Lumière tourne Le Jardinier, qui deviendra plus tard le célèbre Arroseur arrosé.