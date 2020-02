26 octobre 1803 : Madame de Staël de passage à Metz

Tous les Messins connaissent la place de Chambre, l’une des plus anciennes de la ville, et fréquentent sans doute de temps à autre l’un ou l’autre des restaurants qui la bordent au pied de la cathédrale. Entre ces établissements est au numéro 25 un hôtel, jadis appelé « à la ville de Pont-à-Mousson », puis « Hôtel de France », « Hôtel des Voyageurs », et actuellement « Hôtel de la cathédrale ».