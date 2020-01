27 juin 1840 : La romancière anglaise Mary Shelley visite Metz

Le 27 juin 1840, une romancière anglaise en voyage en Europe, venue de Brighton et en partance pour l’Allemagne, fait halte à Metz. Elle se nomme Mary Shelley. Elle est née à Londres en 1797, et son nom, dans l’histoire de la littérature, est associé à un personnage qui durant notre enfance nous a fait frissonner : Frankenstein. En effet, en 1816, lors d'un séjour près de Genève en compagnie de Percy Shelley et de Lord Byron, elle écrit en trois jours un roman épistolaire qui sera traduit en France en 1821 : Frankenstein ou le Prométhée moderne, dans lequel elle revisite le mythe du scientifique démoniaque ayant créé une créature monstrueuse et inadaptée.