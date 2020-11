27 mars 1969: l'université, enfin !

Le 22 septembre 1967, le Républicain lorrain, alors dirigé par son fondateur Victor Demange, lançait la mobilisation générale en faveur de l’enseignement supérieur à Metz : « La Moselle a droit à son université ». Le 4 mai suivant, alors que le feu couve du côté des étudiants parisiens, il titre : « Les deux pôles de la Lorraine doivent avoir chacun son université ». Moins d’un an plus tard, l’arrêté du 27 mars 1969 constitue officiellement l’Université de Metz, érigée en établissement public à caractère scientifique et culturel par le décret du 17 décembre 1970.