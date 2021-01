3 mars 1326: des harengs pour la paix

Du XIIIe au XVe siècle, l’espace lorrain est le théâtre régulier d’affrontements opposant souverains, princes, seigneurs et villes, qui s’allient ou s’opposent au gré des circonstances, et Metz n’est pas épargnée. Par sa prospérité commerciale et financière, la république messine (née rappelons-le en 1234), suscite les jalousies et entretient les ambitions adverses. Mais, à l’abri derrière ses puissants remparts longs, défendue par ses bourgeois et ses soldoyeurs, la cité reste « pucelle » et inviolée.