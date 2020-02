3 octobre 1984: Barcelone 1 – FC Metz 4

Fondé en 1919, au retour à la France, sous le nom de Cercle Athlétique Messin, rebaptisé en 1932 Football Club de Metz, le FC Metz a connu au cours de son histoire aujourd’hui centenaire des heures de gloire comme des périodes difficiles, sous les présidences successives de Raymond Herlory, de l’emblématique Carlo Molinari et, depuis 2009, de Bernard Serin. Évoluant tantôt en 1ère division (ligue 1) ou en 2e division (ligue 2), voire une année, 2012, en Nationale, la formation messine, appelée aussi Club à la Croix de Lorraine, ou Les Grenats, a connu quelques grands succès qui lui permettent d’arborer, parmi ses trophées, 2 Coupes de France : celle remportée en 1984 face à l’AS Monaco, et quatre ans plus tard face à celle de Sochaux. Quelques-uns de ses joueurs ont pu évoluer en équipe de France, et, comme Robert Pires, remporter une coupe du monde en 1998.