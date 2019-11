30 mars 1919 : le retour de Verlaine à Metz

Le 30 mars 1919 est inaugurée une plaque sur la façade de la maison natale de Paul Verlaine, au n°2 de la rue Pierre Hardie, en face du palais de Justice et à proximité de l’ancienne abbaye Saint-Arnould. Les Messins n’ont pas oublié pas que Verlaine est né à Metz, le 30 mars 1844, et qu’en 1892, alors qu’il l’a quittée depuis déjà une quarantaine d’années, il s’est souvenue d’elle et de son malheur en écrivant ses Souvenirs d’un Messin – Ô Metz, patrie de Fabert, l’honneur même et ma patrie littérale… – et surtout sa célèbre Ode à Metz.