6 novembre 1492: Maximilien de Habsbourg à Metz

1492 a été une année fertile en événements, et les deux grands faits que l’histoire a surtout retenus sont, le 7 janvier la prise de Grenade par les rois catholiques d’Espagne et la fin de la Reconquista, et le 12 octobre la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, du moins son premier pas sur une île des Bahamas au terme de son premier voyage transatlantique. Plus près de nous, le 7 novembre, les habitants de la petite ville alsacienne d’Ensisheim sont les témoins d’ un événement de nature aussi insolite que terrifiant : la chute d’une météorite de 130 kilos.