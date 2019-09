9 avril 1473: le boulanger Harelle sauve Metz

Au Moyen Age, à l’époque de la République messine, nombreux sont les conflits opposant Metz aux principautés voisines, en particulier le duché de Lorraine. C’est notamment le cas au XVe siècle, où la prospérité de la cité, même si elle décline, reste suffisamment importante pour exciter les jalousies. Rares sont les années où les chroniqueurs ne signalent pas d’hostilités, parfois déclenchées pour des motifs futiles. Ainsi en est-il de la célèbre guerre dite de la Hottée de pommes, entre 1427 et 1431, ou du conflit opposant en 1444-1445 Metz à René, duc de Bar et de Lorraine, qui assiège la ville et ravage le Pays messin avec l’aide des célèbres Écorcheurs que lui envoie son beau-frère le roi de France Charles VII.