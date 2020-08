Acteurs de notre histoire - 12 septembre 2020 à 09:15

Le samedi à 9h15

La série "Acteurs de notre histoire" se propose de présenter des dizaines de personnalités, nées ou pas dans la région, qui ont marqué l'histoire de l'Aunis-Saintonge et de notre département. Ce sont des hommes ou femmes, célèbres ou peu connus, de l'Antiquité à nos jours, qui seront évoqués. Il s'agira : de soldats et marins, d'explorateurs, de personnalités de la politique, du monde économique ou religieux, d'écrivains et artistes, de sportifs...