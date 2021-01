Arménie et Azerbaïdjan, la guerre à l’ombre des grands frères

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’est pas qu’une guerre territoriale, avec son lot d’horreurs et de misère. Au-delà de leur querelle sur le statut du Haut-Karabagh, ces petits Etats sont aussi un enjeu dans l’antagonisme des impérialismes russe et turc en pleine recomposition.

Pour évoquer les conflits en Arménie et en Azerbaïdjan, Jean-Luc Pouthier est accompagné de deux spécialistes de ces questions.

Tigrane Yagavian, spécialiste du Moyen Orient et du Caucase, membre du comité de rédaction de la revue Conflits, chercheur au CF2R et Bayram Balci, chercheur au CERI-Sciences Po, travaille sur les transformations politiques et religieuses dans l’espace turc (Turquie, Caucase et Asie centrale). Il dirige depuis le 1er septembre 2017 l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes, IFEA, à Istanbul.