Azincourt, morne plaine !

L’impact didactique semble ici décuplé grâce à un festival de techniques « de pointe ». Pointes qui expliquent la victoire anglaise de cette journée du 25 octobre 1415 ! En plus d’une pluie continuelle, ce sont des averses de flèches (plusieurs dizaines de milliers en quelques heures : une « arrows storm ») qui auraient obscurci le ciel. Les archers anglais, bandant leur « long bows », auraient cloué dans la boue artésienne l’armée du roi de France. Victoire des projectiles sur le « corps à corps » chevaleresque. Victoire d’une petite armée de roturiers disciplinés, bien entrainés, bien stipendiés, sur une masse de nobles français, épris d’exploits individuels, cherchant le « panache » avant l’efficacité. Victoire de « l’artillerie » sur la cavalerie, et du froid « professionnalisme » sur la bravoure. Les pertes ? D’après les responsables du Centre qui s’inspirent des dernières recherches scientifiques : « 10 à 15% des effectifs au tapis ! »Donc au moins un millier de nobles français tués, et 200 à 300 archers anglais.

