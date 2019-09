Beaugency : histoire d'une citadelle (2)

Alienor et Louis VII .

C'est à Beaugency que se tient en 1152 le concile national qui prononce l'annulation du mariage d'Aliénor et de Louis VII ; une des sources de la future guerre de cent ans entre l'Angleterre et la France .

La reprise de la ville par Jeanne d'Arc aprés la libération d'Orléans marquera

le début de la reconquête totale du Royaume .....