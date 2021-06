Bicentenaire de la Compagnie des guides de Chamonix

Faire honneur aux 200 ans de la compagnie des guides de Chamonix : c'est l'objet du livre-anniversaire que vient de publier Joëlle Dartigue-Paccalet. Une approche humaine avec beaucoup de visages et d'anecdotes, et non pas les prouesses techniques et sportives. Des histoires de guides, d’amitiés et de rencontres à explorer le versant sauvage de nos montagnes.

le goût de l'ascension

Tout commence en 1821, suite à un accident au mont Blanc où trois guides perdent la vie. Un fonds de solidarité est mis en place afin d’aider les familles endeuillées et un principe de répartition équitable du travail est établi : la caisse de secours et le tour de rôle sont nés et, avec cela, la Compagnie des guides de Chamonix. La période qui suit voit grandir un véritable engouement de la bourgeoisie pour la haute montagne : c’est l’âge d’or de l’alpinisme. La compagnie joue pleinement son rôle et ces années seront pour l’organisation les plus prolifiques : en réalisant des premières ascensions tout en menant des clients au bout de leur corde, les guides réalisent des doubles exploits. Aujourd'hui, l'organisation compte plus de 200 actifs.

Une aventure humaine et sportive

Depuis sa création, la Compagnie des guides de Chamonix a toujours été précurseur. Ses membres ont participé activement à écrire l’histoire des sports de montagne en faisant preuve d’engagement, d’imagination et d’innovation. Au fil du temps, elle s’est transformée pour répondre aux enjeux de chaque époque avec comme vocation constante de toujours faire vivre à ses clients une aventure humaine et sportive dans un "monde au-dessus du monde".

Illustré de documents inédits et structuré autour de huit thèmes – savoir, découvrir, vaincre, admirer, secourir, partager, transmettre et protéger –, le livre retrace à travers plus de soixante anecdotes l’histoire hors du commun d’une structure et de fortes personnalités qui ont gravi les montagnes, ont cassé les codes pour aller où leur regard s’est un jour arrêté.

Si les techniques, le matériel et l’ouverture d’esprit ont évolué avec le temps, le lien unique entre les guides, porteurs de messages cruciaux et de valeurs puissantes, et leurs clients demeure intact.