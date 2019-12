Bouchain, capitale de l'Ostrevant

Le comte de Hainaut Baudouin IV dit « l’Edifieur » fit construire ce donjon vers 1150, ce qui en fait l’une des plus anciennes tours de guet-résidences comtales toujours visitables au Nord de la France. Ce bourg castral fut entouré de murailles par son fils Baudoin V (murailles démantelées presque entièrement en 1894). Au rez-de-chaussée, la « salle basse » qui servait de cellier et d’entrepôt. Au-dessus, le logis du seigneur, pourvu de baies un peu plus larges et d’une cheminée. Aux angles de la Tour, quatre tourelles-contreforts carrées, dont l’une contenant un escalier en vis qui permettait d’accéder au chemin de ronde. Ce témoin du passé féodal a été au cours des siècles remodelé par les ingénieurs militaires.

Télécharger - la_tour_dostrevant_a_bouchain.jpg

Télécharger - hitler_au_sommet_de_la_tour_medievale_le_2_juin_1940.jpg

Télécharger - une_des_salles_de_la_tour-musee.jpg