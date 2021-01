Bruay la Buissière: la Cité des Electriciens

Lorsque vous avez quitté « l’autoroute des Anglais » à Fouquières-lès-Béthune et que vous avez pris la RD 941, vous laissez à droite le « Parc du donjon » (ex-château des seigneurs de La Buissière), avec en arrière-plan, séparée par la vallée de la Lawe, la belle colline du « Bois des dames ». Vous longez les rues Anatole France et Henri Cadot, principale artère de Bruay. Vous vous rendez vite compte que, là comme dans presque tout le bassin minier, le vieux village artésien de quelques centaines d’habitants au milieu du XIXe siècle a cédé la place à une ville constituée d’une marquèterie de cités ouvrières, dépourvue de centre-ville ancien. De 32 000 habitants dans les années 1950, la reconversion économique due à la fermeture des dernières fosses (fin des années 1970) n’en a laissé que 21 000 de nos jours

Les travaux ont permis de rénover 6 des 9 « barreaux » (42 logements autrefois) de « corons », ou rangées de maison mitoyennes, sur une surface 3 ha : 4 barreaux parallèles à la grand’rue et de 2 barreaux perpendiculaires. L'un d'eux abrite maintenant un gîte moderne, un autre des logements sociaux. Un autre est transformé en centre d'interprétation remémorant la vie quotidienne des mineurs, l'histoire de leur habitat et du paysage minier. Certains « carins » - cabanons servant de latrines, de buanderies et de clapiers-poulaillers - ont été transformés en… restau. Les façades ont été badigeonnées de haut en bas (rouge et blanc), après reprise, de fond en comble, des murs de façade avec les mêmes briques moulée à la main. Appareillage flamand : en panneresses et boutisses, pour les amateurs.



Télécharger - beaucoup_de_monde_ce_dimanche.jpg

Télécharger - viste_du_musee_de_la_vie_miniere.jpg