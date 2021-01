Bruay la Buissière : le Stade-Parc R. Salengro

En politique, c’était plutôt le rouge et le rose qui dominaient l’été 1936, quand les premiers « congés payés » partirent sillonner les routes à bicyclette ou en tandem, pour (par exemple) s’essayer à la natation sur le littoral : rares étaient alors les Français qui savaient nager, notamment chez les ouvriers. Les partisans du programme socialiste (Léon Blum, Jean Zay, Léo Lagrange etc.), alliés aux adeptes du mouvement hygiéniste (dans la lignée des Pasteur, Haussmann, Coubertin…) avaient réussi progressivement à motiver davantage les classes populaires quant à l’importance fondamentale des activités corporelles, aussi bien pour la santé mentale que physique, l’émancipation autant individuelle que collective. Bref, à populariser ce qu’on commençait à nommer couramment le « sport » !

Dès 1931, un projet de parc public avait été voté pour contrebalancer celui (au nord : l’actuel stade-vélodrome) de la Compagnie des Mines de Bruay, dont le pouvoir paternaliste, quasi féodal (cf. la vie du patron Jules Marmottan, patron au XIXe siècle de la Cie des Mines de Bruay et fameux collectionneur) semblait jusqu’alors régner sans partage. Le peuple cherchait depuis longtemps à secouer le joug de ces Compagnies omnipotentes, qui géraient toute la vie de l’ouvrier de sa naissance à sa mort en passant par l’église, avec ses gardes, cet accompagnement certes paternel, mais pesant et proche d’une sorte de surveillance. L'ensemble du stade-parc (y compris ses clôtures et ses grilles), d’une surface de 5 ha, a été réalisé par l'architecte bruaysien Paul Hanote (École des Beaux-Arts de Douai), en béton enduit, à partir de 1931, complété quatre ans plus tard par une école de natation, et inauguré en 1936, lors du Front Populaire.

