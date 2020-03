Carpeaux et Watteau, les Valenciennois

Inauguré en 1909, le musée des Beaux-Arts se dresse entre la Place Verte (entrée principale devant le kiosque, par un escalier à double volée) et le boulevard Watteau. Le bâtiment, aux façades de pierre calcaire et de briques, forme un rectangle composé de 3 longues galeries parallèles (consacrées à Rubens et au XIXe sur les côtés, à Carpeaux et ses amis au centre), reliées par plusieurs salles perpendiculaires (scènes de genre, paysages, portraits XVIIIe, expositions temporaires …)

Télécharger - la_rotonde_carpeaux_a_g._ugolin_et_ses_enfant_au_fond_le_monument_a_watteau.jpg

Télécharger - interieur_de_la_coupole_peinte_par_jonas_sur_les_artistes_valenciennois.jpg