Cassel, citadelle des Flandres

Cette ville (« castellum » en latin), implantée en hauteur et non en plaine, est mentionnée aussi bien dans l’« Itinéraire d'Antonin » (guide de voyage dans l’Empire romain au IIIe siècle après Jésus-Christ) que dessinée sur la « Table de Peutinger » (parchemin médiéval compilé de cartes romaines). Examinant les cartes modernes, vous distinguez encore le réseau des anciennes voies romaines qui rayonnent en lignes (presque) droites autour de cette butte-témoin (grès ferrugineux et sables). On peut observer sept voies : grosso modo vers Saint-Omer, Arras, Thérouanne, Boulogne, Calais, Dunkerque etc.

Le Mont Cassel avec son acolyte le Mont des Récollets permettait de surveiller l’ennemi vers le Nord (les horizons dunaires), et au sud les hauteurs de l'Artois d’où venait « l’envahisseur français ». En effet, les abords de cette cité fortifiée des comtes de Flandres furent le théâtre de nombreuses batailles. Sur son plateau sommital, maintenant agrémenté d’un jardin public et depuis 1983 d’un moulin à vent (celui d’Arnèke), fut érigé en 1873 un obélisque.



