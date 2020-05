Ce que nos ancêtres ne savaient pas

Pionnier de l’histoire des représentations, des sensibilités et du corps, Alain Corbin s'est notamment intéressé à l'histoire du silence. Aujourd'hui, il publie "Terra Incognita - Une histoire de l'ignorance" (éd. Albin Michel). Un ouvrage passionnant dans lequel il étudie ce que durant des siècles on ne savait pas : et comment ces ignorances ont modelé la pensée et la représentation par nos aïeux du monde et d'eux-mêmes, en particulier leur ignorance vis-à-vis des phénomènes naturels.

"Je pense qu'un homme se définit par son ignorance"

Quand l'ignorance modèle le rapport au monde

"Je pense qu'on ne peut connaître les gens du passé sans savoir ce qu'ils ignoraient, ça paraît peut-être un petit peu curieux comme démarche mais je pense qu'un homme se définit par son ignorance." Ainsi comprendre les gens du XVIIe siècle c'est se souvenir que pour eux, la terre était vieille de 6.000 ans, là où nous, nous savons désormais qu'elle en a quatre milliards d'années !



Expliquer les phénomènes naturels

Saint Augustin disait que l'homme a trois désirs : le désir sensuel, le désir de dominer et le désir de savoir, ou "libido sciendi". Qui s'accompagne d'une tentation d'explication : ainsi, "jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et même au-delà pour beaucoup de gens, c'était Dieu qui organisait les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, les volcans, etc.", rappelle Alain Corbin.

Les découvertes des savants et philosophes à partir du XVIIIe siècle amorcent un bouleversement, mais avec lenteur. Aujourd'hui encore certains croient au Déluge, les tenants du créationnisme notamment.

émission enregistrée en duplex avec RCF Bordeaux