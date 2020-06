Colette et Ginette, les jumelles de Valrange à New-York.

Elles sont deux soeurs jumelles Colette et Ginette Illy sont originaires de Valrange en Moselle. Elles vivent à New-York, Colette à Manhattan et tient un magasin de maquettes quant à sa jumelle Ginette, dont nous avons fait la connaissance dans l'émission précédente, elle court tous les jours depuis qu'elle a 40 ans et a participé à son premier marathon de New-York à l'âge de 70 ans.