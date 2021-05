Comment l'Eglise catholique a-t-elle traversé la Révolution ?

Durant la Révolution les prêtres ont été pourchassés, les églises vandalisées et les catholiques pourchassés. Avec ses invités, Christine Le Bozec, docteur en histoire, auteur de "Révolution et religion" publié aux éditions Passés Composés et Jacques-Olivier Boudon, historien et auteur du "Dictionnaire des évêques français au XIXème siècle" publié aux éditions du Cerf, Frédéric Mounier revient sur cette période difficile pour l'Église.







La composition du clergé au XVIIIème siècle en France







En 1789, il y a 26 millions de français dont 130 000 membres du clergé. Une population ecclésiastique plutôt faible mais ayant une grande influence notamment au niveau des pouvoirs publics. Au sommet de la pyramide, on trouve 138 archevêques et évêques et les 3000 membres de ce qu'on appelle le haut-clergé tous issus de la noblesse.

"Ils sont à 97% issus de la noblesse. Plus on avance, d'ailleurs, dans l'histoire plus la noblesse s'empare de ces hautes fonctions, puisque dans une famille, si on a plusieurs fils, on a l'armée et on a le clergé [...] parce que c'est très rentable" constate Christine Le Bozec.











Une méfiance grandissante envers le clergé







Entre le haut clergé et le bas clergé, désignant les prêtres et les vicaires issus du peuple ou de la petite bourgeoisie, les dissonances se font de plus en plus nombreuses. Les dîmes perçues par le bas clergé sont bien plus faibles. Au XVIIème siècle le richérisme émerge et conquit le bas clergé. "Le richérisme c'est un courant du XVIIème qui voulait un retour à l'humilité et à la pauvreté et à une vie simple et humble du clergé" explique Christine Le Bozec.

Par ailleurs, le jansénisme se politise à cette époque. "Le jansénisme perdure au XVIIIème siècle, et pas seulement chez les religieux, mais il va être un moyen d'opposition à l'absolutisme chez les laïcs, ça devient une doctrine politique" explique l'historienne. Des lignes de fractures qui préparent la révolution.