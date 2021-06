Comment nos passés peuvent-il éclairer notre présent ?

Frédéric Mounier et ses invités réfléchissent au temps qui passe en se demandant comment le passé éclaire notre présent. Emmanuel de Waresqueil est essayiste, normalien et docteur en histoire, il a écrit les biographies de Fouchet et de Talleyrand. Il publie un recueil de chroniques intitulé "Tout est calme, seules les imaginations travaillent" aux éditions Tallandier. François de Coustin, lui, a été journaliste, puis conseillé pour le patrimoine et l'histoire d'une grande institution publique, il a publié récemment deux biographies qui relatent la vie d'illustres inconnus Louis XIX et "Elie Decazes. Le dernier favori" aux éditions Perrin.

ÉCRIRE L'HISTOIRE OU COMMENT ADAPTER SON REGARD

Les polémiques récentes sur la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon, ont fait couler beaucoup d'encre notamment du fait qu'il ait rétabli l'esclavage. Pour Emmanuel de Waresqueil, "lorsqu'on fait de l'histoire [...] il faut se débarrasser, précisément, de ce qui nous constitue dans le présent, parce qu'on entre dans un autre monde, et ce n'est pas seulement une question de contexte [...] le langage n'est pas le même, la perception du temps n'est pas la même, tout est différent" explique-t-il.

Il rappelle également que le travail d'historien implique toujours personnellement celui qui écrit, quel que soit l'époque. Il faut donc lorsqu'on étudie un document historique toujours chercher à comprendre qui écrit, dans quel contexte et à quelle époque. "C'est ce qui me gêne par rapport aux réseaux sociaux, c'est cet anonymat du tweet ou du message qu'on envoi. Face à une source anonyme l'historien est extrêmement gêné parce qu'il y a une interdépendance entre le producteur de la source et la source elle-même" ajoute Emmanuel de Waresqueil.



1789, la fracture originelle

Pour Emmanuel de Waresqueil, nous avons passé notre temps depuis 200 ans à réparer la fracture originelle de 1789. "C'est une fracture mémorielle. C'est évidemment d'abord une fracture de société, on passe de l'ancien régime, qui est organisé sur un principe d'inégalité en droit à une société égalitaire en droit selon la déclaration des droits de l'homme de 1789, donc a une société qui est individualisée par rapport à une société où le groupe l'emporte sur l'individu" explique-t-il.

Le rapport au temps est aussi modifié à cette époque. En effet, la révolution c'est la négation du passé pour l'historien. Un mode de fonctionnement qui est aujourd'hui empreint encore la société française.