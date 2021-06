Comprendre la politique internationale contemporaine grâce à la géographie

Cette semaine Frédéric Mounier et son invité nous invite à regarder l'histoire sous l'angle géographique. Michel Foucher est l'un des plus grands géographes français, il est diplomate essayiste, professeur à l'école Normale Supérieure et ancien conseiller du ministre des affaires étrangères. Il publie aux éditions Robert Laffont le livre "Arpenter le monde; mémoires d'un géographe politique". Ils sont accompagnés de Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef au journal la Croix.

Géographie et politique

Pour Michel Foucher géographe et ancien diplomate, il est important, lorsqu'on interprète des événements politiques, de se situer dans le temps et dans l'espace. Selon lui les crises viennent souvent "de représentations, de cartes mentales liées à la nostalgie d'un passé glorieux". Il donne notamment l'exemple du Brexit.



l'Europe : la différence, force ou faiblesse ?

"Le propre de l'Europe c'est la division, c'est la différence, c'est les petites identités" explique le géographe Michel Foucher. Selon lui, l'Europe est la région du monde la plus fragmentée du monde. Les différences de chacun des membres de l'Europe font la nature même de son entité et de sa force. Pourtant l'Europe est un moteur à frictions, il est donc compliqué de lui donner une direction commune pour continuer de maintenir sa place sur l'échiquier international.

"Aujourd'hui, il faut se penser et se situer comme centre de pouvoir face aux autres grands systèmes de pouvoir que sont la Chine et les États-Unis, accessoirement la Russie, la Turquie, l'Iran et quelques autres puissances régionales [...] si on ne le fait pas, on disparaîtra comme entité organisée, ce sera chacun pour toi" analyse Micher Foucher.