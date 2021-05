Laurence Landry vous propose d'entendre quelques Contes pour enfants pas sages, de Jacques Prévert. Et pour commencer, nous découvrirons la véritable histoire du petit poucet. Il a beau semer des cailloux sur son chemin, ceux-ci disparaissent... parce qu'une autruche marche dans ses pas, et les dévore au fur et à mesure !