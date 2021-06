Parmi les actrices françaises, Danielle Darrieux occupe une place à part. Elle possède une filmographie éblouissante, ayant été dirigée par les meilleurs réalisateurs français, et ayant joué avec les plus grands acteurs pendant près de 80 ans de carrière. Cette femme élégante et belle est morte en 2017 à 100 ans après une vie exceptionnelle qui mérite que l’on s’y attarde un peu.