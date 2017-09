Des biographies pour ces animaux qui ont marqué les hommes

On a longtemps pensé que chez les animaux, tous les individus étaient identiques. Or les découvertes récentes en éthologie (étude du comportement animalier) ont montré l'importance de distinguer les espèces les unes des autres, et même les individus les uns par rapport aux autres. Ce qui a poussé Eric Baratay à écrire ses "Biographies animales" (éd. Seuil): "Retracer leur vie permet de comprendre ce qui se passe chez l'homme."



La girafe de Charles x

La girafe de Charles X a marqué l'esprit des Français en 1826. Cadeau diplomatique fait au souverain, elle est la première "girafe vivante depuis l'Empire romain" en Europe. L'engouement est tel qu'elle influence la mode vestimentaire de l'époque!



Warrior, cheval guerrier

Le cheval Warrior, lui, a vécu toute la Grande Guerre, comme les 10 millions d'équidés sur le front ouest. Mais Warrior était la priorité de l'Anglais Jack Seely, devenu général commandant la brigade de cavalerie canadienne. Proprétaire qui dans les années 30, a rédigé la biographie de son cheval. "Avec beaucoup d'inconvénient c'est que l'auteur parle surtout de lui!"



Islero le taureau de linares

Islero, c'est ce taureau qui, le 28 août 1847, à Linares en Espagne, tua le célèbre matador Manolete. "Aujourd'hui avec le savoir éthologique et les neurosciences, affirme l'historien, on peut avoir une approche psychologique de l'histoire de l'animal."



Consul, le chimpanzé de Manchester

Animal capturé en Afrique, Consul a fait les frais de l'excentricité des hommes: on a voulu l'humaniser. Vendu au zoo de Manchester - "le Disneyland de l'époque" - il a, dès 1893, attiré les foules par sa façon de manger à table, de prendre le thé, de fumer la pipe...



Bummer et Lazarus, deux chiens errants de San Francisco

Au XIXè siècle, des chiens errants, il y en a énormément dans les rues de San Francisco. Bummer et Lazarus deviennent des mascottes, grâce à une presse en manque de scoop qui leur consacre une cinquantaine d'articles.



Émission diffusée en mars 2017