Direction Le Quesnoy

Au Quesnoy, l’enceinte médiévale à tours rondes et le « castrum » (château) des comtes de Hainaut va être, en 20 ans de travaux, « absorbée », sur ordre de Charles Quint, par des remparts bastionnés. Cela dès 1534 sur les plans d’un italien, Jacopo Seghizzi, dit le « Frère de Modène ». D’épais massifs de terre (les « remparts », au sens étymologique), sont adossés, à l’intérieur de la ville, à la muraille elle-même (escarpes et contrescarpes de brique, renforcées de « harpes », en craie, et d’« agrafes », en grès), afin de placer des batteries de canons derrière des parapets, des haies d’arbres ou des palissades, hors de la vue du tir direct des assiégeants. En 1654, Turenne s’empare de la ville. Vauban est chargé par Louis XIV de moderniser, de 1668 à 1673, ces fortifications en intégrant la ville dans son « pré carré » stratégique.

