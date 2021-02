Direction Noyon

Le couronnement de Charlemagne eut lieu ici en 768 comme roi de Neustrie (son sacre comme empereur d’Occident aura lieu à Rome le jour de Noël 800), et celui de Hugues Capet comme roi des Francs en 987. Cette cité, l’une de premières à obtenir le statut de « commune » (charte en 1108), a toujours été honorée par la Couronne de France, l’évêque étant jadis comte et pair du royaume. Des évêques de noble extraction se succédèrent ici, comme Simon de Vermandois, Pierre-Charles fils du roi Philippe-Auguste, ou Raoul de Coucy.

Symbole de cette puissance, la cathédrale, visible de très loin, est l’une première du style qu’on appellera au XIXe « gothique ». Son architecture, usant conjointent des arcs en plein cintre et des formes brisées, marque la transition avec le style roman dont elle garde l’audace robuste et la sobriété élégante. Son plan en croix latine présente des bras de transept en absides hémicirculaires et un chevet étagé à cinq chapelles rayonnantes

