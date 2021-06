"Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es" : l'Histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours

Cette semaine, Frédéric Mounier s'intéresse à l'Histoire de la gastronomie de la préhistoire à nos jours. Que mange-t-on, depuis quand et pourquoi ? Martin Bruegel répondra à ces questions. Il est l'un des auteurs de l'ouvrage "L'Histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours" publié aux éditions Belin et enseignant à l'Institut pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es

D'un territoire ou d'un milieu à l'autre, les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Au début du XXème siècle, par exemple, les parisiens préfèrent déguster au petit-déjeuner du café et du pain blanc alors que les paysans mangent toujours de la soupe. Les parisiens ont généralement trois repas par jour alors que les paysans, qui dépensent davantage d'énergie, en ont cinq.

Certains aliments sont très peu présents dans l'alimentation à cette époque. Hormis le lard, qui est gras et de longue conservation, les paysans mangent très peu de viande, contrairement aux parisiens qui apprécient des mets raffinés comme le boeuf.



Que mangaient nos ancêtres ?

Dans son ouvrage, Martin Bruegel décrit l'alimentation par rapport à des ères culturelles, comme la préhistoire par exemple. "En prenant cette approche là, un peu systémique, on ne veut pas les réifier, on veut aussi montrer les marges, les intéractions, ce qui fait que ça change. Quels sont les chocs qui animent les évolutions à la fois de l'intérieur et de l'extérieur ?" explique L'auteur.

Nos ancêtres avaient, à l'époque de la préhistoire, le goût de la viande. Ils pratiquaient ce qu'on appelle le "charognage". Le principe est de récupérer la viande d'un animal mort naturellement, comme un mammouth par exemple. La lipophilie où la recherche de la matière grasse est quotidienne à cette époque qui subit les différentes périodes glaciaires.

Un temps aujoud'hui révolu avec le succés des diètes végétales ou sans graisses. La viande était nécessaire à la survie des populations, pourtant ils étaient majoritairement cueilleurs. Baies, racines, herbacées composés une grand partie du repas. À l'époque, on observe déjà une hiérarchisation de la société dans les morceaux attribués à chacun. L'alimentation est donc déjà un signe de pouvoir ou du moins de place sociale, par exemple, les hommes mangeaient mieux et plus que les femmes.