Eglises survivantes à Cambrai et à Saint-Quentin

CAMBRAI

Quittez votre cambrousse, visitez Cambrai ! Deux perles : Notre-Dame de Grâce et Saint-Géry

Devinette : trouvez au moins deux points communs entre Cambrai et les villes suivantes : Auch, Blois, Limoges, Lyon… Alors ? Elles possèdent toutes une cathédrale. Bravo ! Deuxième ressemblance ? Elles ont été le siège entre 1950 et 2000 d’un CSO, un centre de sélection et d’orientation, pour le service militaire. Vous savez, ces si poétiques endroits où les garçons allaient à 18 ans passer leurs « trois jours « ! Plus de deux millions d’hommes de notre Région, âgés maintenant entre 80 et 40 ans, ont hanté la caserne Mortier de Cambrai.

Combien parmi eux sont allés se laver l’âme, entre deux trains, entre deux bières, à la cathédrale Notre-Dame ou à l’église Saint-Géry?

Réparons, asteure, ce malheureux oubli. Mais attention ! La ville que l’on voit en 2021 ne ressemble qu’assez peu à l’antique cité des comtes-évêques qui existait avant la Révolution. L'ancienne cathédrale (qui se trouvait à l’emplacement de l’actuelle Place Fénelon), l’une des merveilles du gothique des Pays-Bas, ayant été rasée (avec 22 couvents et 10 églises paroissiales !!!) par le fanatisme sans-culottesque, la cathèdre archi-épiscopale (i.e en français parlé: le siège de l’archevêché) fut transférée, par ordre de Napoléon, à l’ouest de la ville. Où ? En l’abbatiale bénédictine du Saint-Sépulchre - non, ce H n’est pas une faute de frappe, car les clercs de jadis, aimant jouer sur les mots, ennoblirent graphiquement ce beau (en latin, pulcher) monument commémoratif de celui de Jérusalem ! Dans l’abside axiale de cette église à la majesté classique, on ne manquera pas la pose aristocratiquement allongée de Fénelon (le « Cygne de Cambrai »), aux longues mains et au nez aquilin tournés à jamais vers l’Invisible (monument funéraire par David d’Angers.) Suite à un incendie, à partir de 1859, les catholiques cambrésiens restaurèrent et agrandirent leur nouvelle cathédrale sous la houlette de l’architecte Henri de Baralle, rebâtissant dans la foulée le clocher hors œuvre (achevé en 1879, haut de 65 m.) De l’ensemble des bâtiments conventuels reconstruits à la fin du XVIIe, il ne reste aujourd’hui que « le quartier des hôtes », accolé au flanc du sanctuaire et transformé en hôtel des Postes.

Devise du visiteur : « on ne voit bien qu’avec le cœur »

Mais le trésor qui peut surtout toucher le passant-pélerin en cette église-mère du diocèse (métro-pole), c’est l’antique icône de la Vierge à l’Enfant, que la foi populaire de centaines de milliers de pèlerins, depuis des siècles, disent peinte par Saint Luc lui-même. Visible au-dessus de l’autel du "croisillon" sud, cette image est révérée à Cambrai depuis l’an du Seigneur 1452. Attestée avec certitude à Constantinople au Ve siècle, cette représentation de Marie et Jésus joue contre joue est rangée par les iconographes orthodoxes dans la catégorie des icônes Panagia glykophilousa (littéralement en grec, mot à mot, la « toute-Sainte douce-Aimante ».)

Bernadette Soubirous aurait dit que cette image était celle qui ressemblait le plus à la Dame qui lui apparut 18 fois à la grotte de Lourdes.



Ce n’est pas tout ! Suivez l’alignement célèbre des trois « tours » traçant comme une diagonale dans Cambrai : le clocher de la cathédrale, le beffroi (clocher de l’ancienne église St Martin) et…, jouxtant le palais disparu de l’archevêché, au cœur de la cité, le clocher - longiligne lui aussi - d’une autre ancienne église d’abbaye, remodelée d’âge en âge depuis le VIe siècle.

L’abbatiale St Aubert, devenue en 1801 église St-Géry (du nom de l’évêque évangélisateur du secteur), magnifique legs du Grand Siècle français et des baroquismes du XVIIIe, a été l’objet de chantiers continuels. Si les quatre colonnes du pseudo-ciborium, à la croisée du transept, ne ressemblent en rien au baldaquin du Bernin, elles conduisent à tourner la tête en tous sens, et donc à aller admirer toutes les beautés du lieu. Par exemple, les « Apprêts de la mise au tombeau . » Cet immense tableau d’autel (1616) de Rubens laisse pantelant le visiteur qui, par un beau jour, et donc un bon éclairage, se laisse émouvoir par les lèvres ensanglantées du Christ, par les larmes de Marie-Madeleine, par les jambes et le torse tordus de notre Sauveur, et même par le blanchâtre perizonium, ce « pagne » ajouté par un inconnu, à la demande des commanditaires de l’œuvre, les capucins de Cambrai.

SAINT-QUENTIN

Bâtie en l’honneur d’un saint décapité en 297, église canonnée en 1917, rouverte en 1957 : la basilique de Saint-Quentin, un monument pour s’élever !!

Au sommet d’une colline, visible de fort loin, une haute et grise église sans clocher domine le moutonnement de zones commerciales interchangeables et les bâtiments d’une ville Art Déco, reconstruite après la Grande Guerre. Tombeau de Quentinius (martyr sous Dioclétien), la collégiale gothique chère à St Louis, devenue basilique mineure sous Pie IX, condense en ses hautes murailles la majeure partie de l’histoire de ce pays. Son plan à double transept (en forme de croix pontificale, comme jadis l’abbatiale de Cluny) est bien visible à l’extérieur : chevet échelonné à cinq chapelles rayonnantes, enserrant le haut sanctuaire absidial (début XIIIe), cinq portails, forêt d’arcs-boutants, petite flèche aiguë à la croisée du premier transept. Le « massif occidental » en forme de tour-porche, commencé en 1170, est encore en travaux ! Donc pas de façade : on se croirait à Lille !

Un contremaître me crie, du haut de son échafaudage : « Non, on n’entre pas par le grand portail ! Nous changeons les pierres calcaires rongées par la vieillesse, éclatées par l’incendie de 1669, les bombardements de 1917… On met de la pierre blanche de St-Maximin, plus dure. »

Au « petit portail » du sud, un jeune homme, rougi sous le soleil, une coquille St Jacques cousue au sac à dos, parti une semaine plus tôt de Braine-L’Alleud, espère rejoindre début août, le bâton à la main, Santiago-de-Compostella: « Moi, je vais chercher un toit pour la nuit. Vous, entrez à votre tour, et priez pour les pèlerins ! Et imprégnez-vous comme moi de la force d’âme de nos prédécesseurs ! » Une fois dans la fraîcheur solennelle et silencieuse de l’église, surprise : personne !

Ebahissement devant la hauteur de l’édifice (35 m sous voûtes) et sa longueur (125 m). L'élévation reprend le modèle à trois niveaux des plus fameuses cathédrales gothiques de l’Occident: grandes arcades, triforium, fenêtres hautes. Le labyrinthe octogonal (XVe), tout de suite sous nos pieds, fait songer à celui d’Amiens ou de Reims ; il est dominé par les grandes orgues du XVIIe pourvues d’un buffet sans égal (75 jeux, 6300 tuyaux.) Le pourtour de l’église est entièrement ponctué de chapelles : 21 en tout, multiplié par environ 10 minutes chacune, en plus de tout le reste ! Ce monument historique mérite au bas mot une demi-journée de contemplation. Le chœur recouvre une crypte, et laisse voir en hauteur une « trésorerie » (armoire-reliquaire, XVe s.) à panneaux métalliques coulissants dont le mécanisme à engrenages semble toujours fonctionnel.

Autre singularité : sur les murs internes du chœur liturgique, à la place des lambris et des stalles détruites par les bombes, une « fresque musicale » (XVe également) a été découverte par les architectes-restaurateurs des années 1920 : d’immenses portées peintes, avec les notes de plain-chant, sur quatre lignes, et le texte latin des antiennes. Cela devait « avoir de la gueule », vers 1450, ce chapitre de 70 trognes de chanoines, entonnant en l’honneur de la Vierge Marie le Regina Coeli laetare, au milieu d’une foule de va-nu-pieds agenouillés, n’est-ce pas ?

Au moment de quitter les lieux, une jeune femme charmante surgit des entrailles de l’église (en fait, d’une minuscule boutique de vente dissimulée entre d’énormes piliers). Elle me chuchote : « Je parie que vous n’avez pas vu les « fourneaux de mines » que les Allemands avaient creusé dans 91 colonnes, pour tout faire sauter… Ici, c’était la Ligne Hindenburg, toute la ville a été évacuée et pillée… Heu ! en sortant, n’oubliez pas d’admirer notre Arbre de Jéssé. Et les huit anges musiciens de la voussure. Et… le reste»

Dieu merci, souvent des messagers/ères, peut-être célestes, croisent notre route, plus souvent que notre égocentrique étourderie trop pressée ne le croit.