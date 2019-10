En marche... vers Marchiennes !

Le territoire du bourg de Marchiennes (adhérent de la Communauté de Communes « Cœur d’Ostrevent » et du « Parc naturel régional Scarpe-Escaut ») s’étend sur 2000 ha, à cheval sur la Scarpe, mais compte moins de 5000 hab. Explication de cette faible densité démographique dans un département du Nord pourtant connu pour être l’un des plus peuplés de France ? Des marais, des tourbières, des roselières, une forêt domaniale de 800 ha. jadis propriété des moines de l'abbaye Ste Rictrude, mais aussi des citrouilles, des potirons, des cornichons, et même des concombres et des courges, beaucoup de courges... Le Musée d’histoire locale est installé dans l’ancien pavillon d'entrée de l'abbaye, bien préservé, qui abritait le baillage et la prison. Il présente maints d'objets et documents sur l'histoire de Marchiennes et de sa région. Au travers des 6 salles, allez à la découverte du passé abbatial de la ville et d'autres thèmes allant de la Préhistoire aux Temps Modernes : les fouilles de la période gallo-romaine, le siège de 1712, les massacres de 1793, les aventures des frères Corbineau, les métiers et les jeux d'autrefois, le passé industriel etc.

