Fondations hospitalières médiévales

Au Moyen Age, il n’existait pas d’institutions publiques, donc gérées par l’État, pour s’occuper des malades, ou plus largement de ceux qu’on nomme de nos jours les « blessés de la vie »... C’était l’Église qui jouait ce rôle, avec le concours matériel, financier, des souverains de chaque pays et des puissantes familles féodales. ) Ces hôpitaux servaient également d’hospices, ils accueillaient les malades, mais aussi les orphelins, les vieillards rejetés, les prostituées, les pèlerins, et les indigents. Ces structures, créées par la piété charitable des grands de ce monde servaient également d’outil d’évangélisation. Ils étaient nombreux dans le Nord de l’Europe, région très peuplée.

Du souci des malheureux à l’accueil des touristes : à Lessines (B), l’ancien « Hôpital Notre-Dame à la Rose » soigne aujourd’hui... l’ignorance ! C’est à une bonne heure de Lille en voiture, à peu près à mi-chemin entre Tournai et Bruxelles.



