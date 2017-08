Guernica, Picasso et la guerre

26 avril 1937. La commune de Guernica y Luno, dans le Pays basque espagnol, est bombardée par des aviateurs italiens et allemands. "Une attaque gratuite de populations civiles, explique Benoît Pellistrandi, il n'y avait aucun objectif stratégique et même tactique." Le rôle des artistes, et notamment de Picasso, pour dénoncer publiquement ce crime de guerre, a été décisif.



juillet 1936, la guerre civile divise l'espagne

Depuis le coup d'État manqué du 18 juillet 1936, l'Espagne est enlisée la violence. Avec l'attaque de Guernica, on passe à un degré supérieur dans la brutalité. "C'est volontairement que l'aviation allemande, et la légion Condor, a essayé ces armes et cette technique de bombardement, notamment de bombardement en piqué qui a beaucoup effrayé les populations."

La prise de conscience de l'horreur du crime de guerre s'est faite très vite. Et les franquistes ont dans un premier temps essayé de faire accroire que c'était de la faute des républicains. Mais comme le précise Benoît Pellistrandi, la guerre d'Espagne a constitué, pour les régimes de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, une sorte une répétition avant la Seconde Guerre mondiale. Une occasion de tester des armes et des techniques d'attaque.



l'utlisation de l'aviation pour bombarder des civils

On a souvent parlé d'un acte inédit pour caractériser l'attaque de Guernica. C'est bien le premier bombardement aérien de population civile en Europe. Au même moment, en effet, la ville de Nankin, en Chine, est massacrée par l'aviation japonaise, entre décembre 1937 et février 1938.



"Guernica", un symbole

Réalisée entre le 1er mai et le 4 juin 1937, la toile de Picasso est rapidement devenue le symbole de l'opposition à la guerre et à la violence. Aujourd'hui mondialement connue, elle a, du point de vue de l'historien, "joué un rôle décisif dans l'amplification du choc qu'a provoqué le bombardement des populations civiles". La toile est aujourd'hui exposée au musée Reina Sofía de Madrid.

"Hommes réels pour qui le désespoir / Alimente le feu dévorant de l'espoir / Ouvrons ensemble le dernier bourgeon de l'avenir." C'est en 1938 que Paul Eluard composait son poème Victoire de Guernica (publié dans le recueil "Cours naturel").

