Guerre de 1870 épisode 1 partie 1

Un conflit majeur pourtant aujourd'hui largement ignoré qui ancra profondément l'Europe dans une spirale guerrière. Si les premiers combats eurent lieu dans l'Est, rapidement la Normandie fut touchée.



C'est ce que retrace pour nous Yves Duprez, le représentant du Souvenir Français dans l'Orne: La génèse de cette guerre qui fit presque 140 000 morts dans les rangs de l'armée française, le fameux épisode de la dépêche d'Elms et l'état des forces en présence... Sans oublier l'hypothétique plan d'encerclement par la Baltique dévolu à l'escadre de Cherbourg et la figure oubliée du ministre de la Guerre d'alors, le Maréchal Edmond Le Boeuf, enterré en Normandie du coté d'Argentran.