Héros de la foi, saints et saintes en terre poitevine

On fait mémoire et on fête dans le diocèse de Luçon de nombreux saints de toutes les époques, même des plus récentes. Les plus anciens sont souvent les moins connus. Et leurs histoires se perdent dans les profondeurs des siècles, là où la légende se mélange avec l’authenticité historique. Une époque héroïque où de généreux témoins de la foi, au cœur d’une société encore empreinte de paganisme, de syncrétisme, durent faire face aux hérésies, aux rois guerriers à l’âme violente et éruptive.