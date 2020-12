Histoire de l'argent: des Médicis au Bitcoin

Guillaume Maujean a été journaliste pendant vingt ans, notamment au journal Les Échos où il était rédacteur en chef pour la finance et les marchés. Il travaille aujourd’hui comme consultant chez Brunswick.

Il a voulu raconter les histoires de ces hommes et de ces femmes qui ont marqué la finance et l'économie d'hier et d'aujourd'hui. Il vient d'écrire un livre sur le sujet : Les seigneurs de l'argent aux éditions Tallandier.

Vincent de Feligonde est chef du service Économie au journal La Croix.

Frédéric Mounier et ses invités reviennent sur l'histoire de l'argent à travers les siècles, des Médicis au bitcoin.



Côme de Médicis

Pour Guillaume Maujean, "il est le premier qui va véritablement incarner l'avènement du pouvoir de l'argent et qui va surtout incarner ce mélange entre le pouvoir politique et le pouvoir financier".

En plaçant sa famille aux postes décisifs notamment financiers, il va acquérir une vraie puissance politique à travers la région de Florence.

Le pouvoir entrainant la jalousie, les grandes familles florentines vont réussir à écarter Côme de Médicis "qui a été jugé beaucoup trop rapidement et enfermé au Palazzo Vechio", l'hôtel de ville de Florence, raconte Guillaume Maujean. Suite à son départ l'économie de la ville va s'effondrer. L'homme sera alors rappelé et reçu comme un sauveur pour Florence.

La dynastie Rothschild

Une famille de banquier qui a marqué le monde de la finance dès le second empire. Il n'a pas été simple pour Guillaume Maujean de dresser le portrait de l'un deux, tant ils sont nombreux à avoir bousculé les habitudes bancaires de l'époque. Afin de faire perdurer la dynastie familiale et son empire monétaire, les Rothschild se marient entre eux.

Guillaume Maujean a choisi de raconter l'histoire de James de Rothschild dans son livre, car pour lui c'est celui "qui va accompagner l'essor économique de la France de la mort de Napoléon à Napoléon III, il est pionnier des chemins de fers".

Tant de figures marquantes qui entre génie, corruption, alliances et pouvoirs vont changer le destin de milliers de personnes voire de nations entières.