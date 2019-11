Histoire de Lyon, de Lugdunum à la métropole

Depuis l'Antiquité, Lyon est un pôle incontournable dans les domaines politique, économique, religieux, culturel et social. Mais, comme le Rhône qui la traverse, son histoire n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite de déclins et d'essors, de périodes paisibles et de révolutions.

Elle a accueilli des rois, des princes, des papes et de riches marchands, mais elle garde une forme de jalousie voire de complexe vis-à-vis de Paris qui l'a supplantée comme capitale nationale. On la dit froide et fermée, pourtant, au sens propre comme au sens figuré, Lyon est une confluence, un nœud de communication entre le Nord et le Sud. Une ville qui passionne l'historien Jean Étèvenaux, auteur de "Les grandes heures de Lyon" (éd. Perrin). "Cette ville fermée et un peu grise, je crois surtout qu'il faut y voir un trait fondamental du caractère lyonnais, qui consiste à se défier du paraître, à ne pas vouloir se mettre en avant et à rester dans la modestie et l'humanité."