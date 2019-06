Histoire de Parthenay (4ème partie) avec Albéric Verdon

Albéric Verdon :

Au début des années 1980, autodidacte passionné par les fortifications médiévales et l’histoire de Parthenay, il suit des formations d’archéologue, dirige des chantiers de fouilles et étend peu à peu son intérêt à tous les sujets et à toutes les périodes de l’histoire parthenaisienne puis à celles de la Gâtine poitevine.

Soucieux de vérités historiques, il s’attache à dépouiller les archives à la recherche d’actes et d'informations les plus authentiques possibles.

Il dispose aujourd’hui d’un fond de plus de 600 000 photos d’archives.

Il s’adonne également à l’écriture de romans.

Contact : verdon.alberic@wanadoo.fr

