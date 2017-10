Histoire du cinéma, du muet à la 3D

Du 14 au 22 octobre 2017, Lyon accueil le festival Lumière, se rappelant à tous comme la ville natale du cinématographe. S'il est vrai que l'on doit aux frères Auguste et Louis Lumière d'avoir su projeter des images animées dès les années 1890, il ne faut pas oublier qu'auparavant, l'Américain Thomas Edison avait inventé la caméra, brevetée en 1891. Et qu'au long du XIXè siècle on raffolait en Europe d'inventions de toutes sortes, de la lanterne magique aux jouets optiques, en passant par les ombres chinoises ou la photographie. Ce que rappelle Martin Barnier, qui publie avec Laurent Jullier "Une brève histoire du cinéma" (éd. Fayard). Si tant est que l'on puisse rendre brève une histoire aussi foisonnante!



"Il n'y a pas eu de projection de l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat en 1895"

Le cinéma ou L'histoire d'une industrie et des mœurs

456 pages pour raconter l'histoire du cinéma. Les auteurs ont surtout voulu rendre compte des dernières avancées de la science, et notamment des historiens, sur la question. "Et d'intégrer des angles de vue nouveaux sur une histoire ancienne." Parler de l'histoire d'un art c'est toucher à l'histoire des hommes, des sociétés, des mœurs, de la censure. Et pour le cinéma c'est encore plus vrai, car c'est aussi une industrie.



le cliché du train qui arrive dans une gare

L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat projetée en 1895, un fake? "Il n'y a pas eu de projection de l'arrivée d'un train en 1895, dément l'historien, c'est en 1896 seulement que ça a été projeté." Une date et une image que l'on retient pourtant comme fondatrice.

Mais pour le vérifier par soi-même, il n'y a qu'à se rendre au musée des Confluences à Lyon pour voir l'exposition "Lumière! Le cinéma inventé" où sont reconstituées les 10 projections du 28 décembre 1895, qui eurent lieu dans le sous-sol du Grand Café, près de l'Opéra à Paris.



Les débuts balbutiants du cinéma

"Je ne vous la vends pas c'est une invention sans avenir", aurait dit le père Lumière à Georges Méliès (1861-1938) ce même 28 décembre 1895. C'est donc "un cliché" de croire que le cinéma a été tout de suite une révélation, précise l'historien.