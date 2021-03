Hors des sentiers battus: églises à Liévin et à Guarbecque

LIEVIN

A quelques encablures, vers le sud-ouest, au beau milieu des corons de Liévin, se dresse la colline boisée de Riaumont (l’un des sites de peuplement les plus anciens de la Gohelle : source sacrée, nécropole mérovingienne etc.) Face aux terrils arborés de Pinchonval, avec, en arrière-plan, les monts de Souchez et Vimy, une église de style roman se construit dans le silence et la solitude. La tour en pierres de taille, dédiée à St Maurice, au flanc sud de la façade occidentale est maintenant terminée, avec sa bretèche et sa chapelle supérieure (charpente et vitraux à l’ancienne.) L’archivolte et le tympan du portail axial et ceux des deux portes latérales sont maintenant posés et sculptés : un Christ en gloire dans une mandorle, entouré d’une Fuite en Egypte et d’une Visitation, le tout buriné dans la pierre dorée de Jaumont. Le tour-clocher au flanc nord monte tout doucement vers le ciel: son baptistère octogonal est en train d’être couvert d’une coupole de style mozarabe, soutenue par des nervures à seize clefs de voûte. Les chapiteaux des huit arcades entrecroisées, sculptés dans un calcaire blanc, représentent les huit Béatitudes. Le plan du bâtiment commence à se deviner: après le narthex, la nef aura plus de 26 m de long sur 12,60 m de large. En élévation, les six travées seront surmontées, au-dessus des collatéraux, d’un triforium accessible de plain-pied au nord (contre la colline), et ouvertes au sud par des baies en plein cintre.

