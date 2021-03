J'ai été en exode... à Namur!

Charles Wilmotte avait 12 ans quand la guerre a commencé et il habitait Marche-en-Famenne. Curieusement, son père gendarme a décidé que sa sœur, sa Maman et lui serait plus en sécurité chez les grands-parents à Namur. Alors que de nombreux Namurois partaient en exode, Charles a vécu l'invasion allemande à Namur.