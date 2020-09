Laurence Landry poursuit sa série d'émissions consacrée aux contes des frères Grimm. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Jeannot et Margaux, deux enfants dont le père, bûcheron, est très pauvre. Et à cause de la famine qui sévit dans le pays, leur mère acariâtre décide d'emmener les enfants dans la forêt, afin de les abandonner...