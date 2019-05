Jésus et les autres mouvements religieux : les Sadducéens (8)

La controverse entre Jésus et les Sadducéens racontée dans l'Evangile de Marc constitue le point d'orgue d'une série d'affrontements théologiques remportés les uns après les autres par Jésus contre des représentants des pouvoirs spirituels et politiques de son temps. Dominique Villars et Laurent Verpoorten dressent aujourd'hui la liste de ce palmarès.