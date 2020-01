Jésus et les autres mouvements religieux : les Samaritains (4)

Poursuivant leurs observations historico-critiques du courant religieux juif des Samaritains, Dominique Villars et Laurent Verpoorten se penchent sur deux célèbres passages des Evangiles : la parabole du bon Samaritain et le récit de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. En seconde partie d'émission, début du nouveau cycle consacré aux scribes.