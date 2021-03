Jésus, Pierre, Paul

L'émission "Nouveau Testament, questions d'histoire" nous a permis de lire les évangiles, les Actes des Apôtres et les lettres écrites par Paul ou qui lui sont attribuées. En point d'orgue de cette lecture, Françoise Ladouès et Jacques Faucher s'intéressent aujourd'hui à tous les éléments de ces textes qui rapprochent Pierre et Paul de Jésus (discours, guérisons, miracles, souffrances) et en font ainsi des porteurs d'Evangile. Dans cette optique, ils relisent quelques extraits du 3ème évangile et des Actes des apôtres.