Jeux Olympiques de Berlin, l'ombre de Jesse Owens

Les Jeux olympiques d'été de 1936, ont été célébrés à Berlin du 1er au 16 août 1936 dans un contexte très politique marqué par le nazisme et une atmosphère de xénophobie et d'antisémitisme.

Adolf Hitler voulait faire de cet événement la propagande du nazisme et la promotion de l'idéologie de la supériorité de la race aryenne

Un homme remporte 4 médailles d'or. C'est l'athlète noir américain Jesse Owens qui vient contrarier les grandes théories nazies.