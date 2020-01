L'Allée de Tilleuls en Artois

Vous avez parfois envie de vous immerger dans l’enchantement vivant des frondaisons : magnificence colorée, changeante au gré des saisons, parfumée de l’odeur des feuilles tapissant le sol, beauté mordorée en cet automne mouillé, après la sécheresse estivale. Une quadruple rangée de tilleuls - environ un millier de sujets de plus de 25 m de hauteur - est implantée, depuis plus de deux siècles, des deux côtés d’une « drève » d’environ deux kilomètres.

... au cœur des « coutures » (cultures) de terre, nue après les labours, qui ondulent à perte de vue de part et d’autre, sur un horizon de bois épais.Cette chaussée végétalisée a longtemps été privée. Elle reliait deux manoirs appartenant à deux frères, puis à leurs descendantes, deux sœurs. Elle joint toujours ces gentilhommières presque jumelles, qui se nichent dans leur parc, à chaque extrémité de l’Allée, et qui appartiennent à la même famille.