L'approche moderne des miracles : entre prudence et scepticisme (redif)

Dans l'émission d'aujourd'hui, Dominique Villars et Laurent Verpoorten entament un tout nouveau thème de l'oeuvre de John Paul Meier : les miracles opérés par Jésus. Que peuvent nous apprendre sur ce point les outils de la critique historique ? Fidèle à sa méthode, l'historien américain commence par recenser les écueils à éviter lorsque l'on veut traiter cette problématique. Et parmi ceux-ci, il identifie en premier lieu les a priori que la pensée moderne et contemporaine entretient vis-à-vis de la question des miracles.